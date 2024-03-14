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Вратарь «Эдмонтона» Скиннер «украл» у Овечкина три гола потрясающими спасениями

Вратарь «Эдмонтона» Скиннер «украл» у Овечкина три гола потрясающими спасениями
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В ночь с 13 на 14 марта мск на льду арены «Роджерс Плэйс» в канадском Эдмонтоне завершился матч регулярного чемпионата НХЛ. Хозяева площадки «Эдмонтон Ойлерз» переиграли «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 7:2.

Вратарь «Эдмонтона» Стюарт Скиннер совершил три потрясающих сейва после бросков капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Первый из них произошёл в концовке первого периода, когда вратарь, лёжа на льду, сумел отразить бросок россиянина в упор.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.

Второй момент был на 42-й минуте, когда Овечкину отдали передачу на пятачок, россиянин в касание перевёл шайбу в створ ворот, но Скиннер продемонстрировал отличную реакцию и отразил бросок.

Третий момент состоялся в концовке матча, когда Овечкин получил великолепную передачу от Дилана Строума и бросал в, казалось бы, уже пустой угол ворот, но Скиннер успел переместиться и поймать шайбу в ловушку.

ВИДЕО

По итогам матча Овечкин отметился лишь результативной передачей.

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