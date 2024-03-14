Главный тренер «Салавата»: Шаров не сыграл плохо, просто такой выдался плей-офф

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру нападающего уфимского клуба Александра Шарова в плей-офф. Уфимцы проиграли челябинскому «Трактору» в серии первого раунда Кубка Гагарина в шести матчах.

«Шаров провёл хорошую регулярку, у него достойные показатели. Он первый год играл центрального нападающего, так как в «Сибири» всё время выполнял функции крайнего. Поэтому в плей-офф человек столкнулся со сложностями. Он не сыграл плохо, просто такой выдался плей-офф. По самоотдаче нет претензий, по игре в тело и работоспособности аналогично. Упрекнуть его мне не в чем», — сказал Козлов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

В шести матчах серии с «Трактором» Шаров отметился лишь двумя результативными передачами.