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Михеев — о долгожданном голе: знал, что это произойдёт. Это придаст мне уверенности

Михеев — о долгожданном голе: знал, что это произойдёт. Это придаст мне уверенности
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Нападающий «Ванкувера» Илья Михеев оценил свой гол в ворота «Колорадо» (3:4 ОТ). Россиянин прервал свою 34-матчевую безголевую серию и отличился впервые с 17 декабря.

«Это придаст больше уверенности для меня. Иногда я слишком много думаю на площадке. Я просто продолжал верить и продолжал работать. Я знал, что это в конце концов произойдёт», — цитирует Михеева пресс-служба клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Михеев провёл на площадке чуть менее 16 минут, отметился двумя бросками по воротам и записал на свой счёт положительный показатель полезности «+2». В текущем сезоне на счету российского нападающего 11 заброшенных шайб и 16 результативных передач в 63 матчах.

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