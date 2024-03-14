Winners оценило возможное назначение Константина Кольцова главным тренером «Динамо» Минск

Хоккейное агентство Winners прокомментировало возможное назначение Константина Кольцова на пост главного тренера минского «Динамо». Сейчас эту должность занимает Дмитрий Квартальнов, который провёл свой первый сезон в клубе. Кольцов работает в тренерском штабе «Салавата Юлаева».

«На сегодняшний день по имеющейся информации у нашего агентства — ХК «Динамо» Минск не общался и не ведёт переговоры с Константином Кольцовым о назначении его в качестве главного тренера команды», — говорится в официальном телеграм-канале агентства.

Минское «Динамо» по итогам регулярного чемпионата заняло восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф минчане в шести матчах уступили московскому «Динамо». Квартальнов провёл свой первый сезон в качестве главного тренера команды.