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Winners оценило возможное назначение Константина Кольцова главным тренером «Динамо» Минск

Winners оценило возможное назначение Константина Кольцова главным тренером «Динамо» Минск
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Хоккейное агентство Winners прокомментировало возможное назначение Константина Кольцова на пост главного тренера минского «Динамо». Сейчас эту должность занимает Дмитрий Квартальнов, который провёл свой первый сезон в клубе. Кольцов работает в тренерском штабе «Салавата Юлаева».

«На сегодняшний день по имеющейся информации у нашего агентства — ХК «Динамо» Минск не общался и не ведёт переговоры с Константином Кольцовым о назначении его в качестве главного тренера команды», — говорится в официальном телеграм-канале агентства.

Минское «Динамо» по итогам регулярного чемпионата заняло восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ. В первом раунде плей-офф минчане в шести матчах уступили московскому «Динамо». Квартальнов провёл свой первый сезон в качестве главного тренера команды.

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