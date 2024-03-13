После вылета из плей-офф КХЛ Дмитрий Квартальнов не стал комментировать своё будущее

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оставил без комментариев вопрос о своём будущем в белорусском клубе.

«Останусь ли я в команде на следующий сезон? Давайте без комментариев», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Для Квартальнова это первый сезон в качестве наставника команды после годового перерыва. В апреле 2022 год он покинул пост главного тренера казанского «Ак Барса», проиграв в финале конференций омскому «Авангарду» со счётом 3-4 в серии. В апреле прошлого года специалист был назначен главным тренером минского «Динамо» и сборной Беларуси. Минчане завершили сезон после вылета в первом раунде Кубка Гагарина. Они проиграли серию московскому «Динамо» со счётом 2-4.