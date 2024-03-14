Главный тренер московского «Динамо» рассказал, будет ли Гусев играть в серии с «Трактором»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов рассказал, будет ли нападающий Никита Гусев играть в серии второго раунда плей-офф с «Трактором». Форвард пропустил сегодняшнюю тренировку и пятый матч серии с минским «Динамо».

«Как самочувствие у Гусева? Всё нормально. Он будет играть в серии с «Трактором»? Будет», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Во втором раунде Кубка Гагарина соперником бело-голубых стал челябинский «Трактор». Серия начнётся матчем в Москве 16 марта. В текущем плей-офф Гусев провёл пять матчей, в которых отметился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами. По итогам регулярного чемпионата КХЛ нападающий стал лучшим бомбардиром лиги.