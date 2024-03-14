Данис Зарипов оценил предпосылки развития хоккея на территории ЛНР

Бывший нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов встретился с мэром Лисичанска Эдуардом Сахненко на территории Луганской народной республики и оценил перспективы развития хоккея в ЛНР. Пятикратный обладатель Кубка Гагарина заявил, что в республике начнётся создаваться инфраструктура после завершения активных боевых действий.

«Я уверен, у многих сейчас такое мнение, что нужно подождать, пока всё успокоится, пока линия фронта уйдёт дальше. Когда убедимся, что всё спокойно, то, конечно, надо всё восстанавливать, создавать инфраструктуру для детей, чтобы они в хороших условиях занимались спортом.

Принять хотя бы в МХЛ? Об этом рано пока говорить. Это надо смотреть по состоянию ребят, которые там будут заниматься, и по их количеству. В таких лигах, как МХЛ, есть определённый регламент, которому надо соответствовать. В МХЛ сразу не попадешь. Для начала нам надо дать возможность детям заниматься их любимым видом спорта. В данном случае хоккеем», – цитирует Зарипова «ТИ-Спорт».

Зарипов является доверенным лицом президента России Владимира Путина. Напомним, Данис объявил о завершении карьеры после окончания сезона-2022/2023. Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 году — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 году — в составе «Металлурга»).