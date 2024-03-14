Ларионов рассказал, что «Нефтехимик» делает, чтобы привлечь молодых игроков в академию

Генеральный директор «Нефтехимика» Игорь Ларионов рассказал, что делает нижнекамский клуб, чтобы привлечь молодых игроков в академию.

«Мы, понимая ситуацию с «Ак Барсом», тоже предпринимаем ряд мер. Мы сейчас также удобное время поставили для этих возрастов у нас на арене, даже отдали время не на малой арене, а на «Нефтехим-Арене», чтобы дети могли заниматься в удобное для них время. Второе: мы сделали бесплатные занятия для этих возрастов. Там пока бесплатно, но скоро будет платно.

Третье: мы делаем доступным для большего количества мальчиков заниматься хоккеем. Не секрет, что, приходя в хоккей, родители вынуждены самостоятельно покупать форму, оплачивать многие расходы, связанные с поездками, и так далее. У нас определённый лимит детей, у кого есть возможность заниматься хоккеем, исчерпан или практически исчерпан. Мы сейчас закупаем для бесплатных занятий коньки, шлема, клюшки, чтобы любой желающий из любого двора, из любого общежития мог прийти и начать заниматься хоккеем. При желании. Дальше будет видно, получится у него карьера или нет.

Я помню, как мы занимались в детском дворовом клубе. Мы ведь не покупали вещи. Нам давали из того, что было. Да, не новое. Может быть, не совсем качественное. Но мы с чем-то начинали играть. И потом дальше уже, если есть желание и условия, люди уже формировались и занимались хоккеем. Если чего-то не хватало, то они уходили в другие виды спорта или занятия. И у нас это сейчас будет главный вектор развития. Тем более что он очень хорошо соприкасается с вектором, который принимается на государственном уровне: спорт должен быть доступен. Тем более массовый спорт, тем более детский спорт.

Мы вот пока идём по пути того, чтобы создать как минимум не хуже условия, чем на другой арене. А может, где-то даже лучше, чтобы подтянуть к себе этих ещё не охваченных, не определившихся мальчишек со дворов, из дворовых клубов, которые хотят играть, но пока не имеют возможности. Мы должны дать им шанс», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.