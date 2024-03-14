Защитник «Локомотива» назвал недостаток в домашней арене «Авангарда»

Защитник «Локомотива» Рушан Рафиков заявил, что недостатком игры на домашней арене омского «Авангарда» является высокая температура для хоккеистов. Первый матч в серии второго раунда плей-офф КХЛ между омичами и ярославцами состоится в субботу, 16 марта.

«Новая арена «Авангарда» — их козырь? У нас не хуже атмосфера, чем там. Только мест поменьше. Наши болельщики не хуже, а может даже и лучше.

В их арене жарко? Да. Когда мы там играли – было жарковато. Может быть, сейчас всё поменялось. Сейчас ничего не могу сказать. На тот момент было жарковато, это непривычно. Не везде так жарко», — приводит слова Рафикова официальный сайт КХЛ.

Напомним, ранее определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ. С этого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф, начиная со второй стадии. Клубы Западной конференции во втором раунде Кубка Гагарина встретятся с клубами Восточной конференции. Московское «Динамо» сыграет с «Трактором», «Авангард» — с «Локомотивом», «Металлург» – со «Спартаком», СКА — с «Автомобилистом».