Спортивный директор «Лады» высказался о будущем главного тренера Олега Браташа

Спортивный директор «Лады» Рафик Якубов высказался о будущем главного тренера Олега Браташа.

«Продолжит ли работу Олег Браташ? У него ещё год контракта, поэтому об этом речи вообще не должно быть. Команда решила основную задачу сезона — какие к нему могут быть вопросы? Он свою работу провёл честно, правильно. Доказал, что может работать в КХЛ. Для него же это тоже был первый сезон в качестве главного тренера в команде КХЛ», — сказал Якубов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Сторожеву.

Напомним, «Лада» завершила участие в Кубке Гагарина – 2024 уже в первом раунде, уступив омскому «Авангарду» (1-4). Регулярный сезон подопечные Олега Браташа завершили на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.