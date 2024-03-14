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Бобровский — в топ-3 претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ по версии сайта лиги

Журналист Адам Кимельман в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил список претендентов на «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу сезона в НХЛ. Рейтинг составлялся по итогам опроса журналистов.

Третье место занял российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. На восьмой строчке — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, на 10-м — Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш».

Полностью рейтинг выглядит так:

1. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс», 67 очков;

2. Тэтчер Демко, «Ванкувер Кэнакс», 48;

3. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз», 46;

4. Джереми Свейман, «Бостон Брюинз», 15;

5. Якоб Маркстрём, «Калгари Флэймз», 7;

6. Стюарт Скиннер, «Эдмонтон Ойлерз», 7;

7. Джоуи Даккорд, «Сиэтл Кракен», 5;

8. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс», 5;

9. Джордан Биннингтон, «Сент-Луис Блюз», 3;

10. Александр Георгиев, «Колорадо Эвеланш», 3;

11. Эдин Хилл, «Вегас Голден Найтс», 2;

12. Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз», 2.