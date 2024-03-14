Бобровский — в топ-3 претендентов на приз лучшему вратарю сезона НХЛ по версии сайта лиги

Журналист Адам Кимельман в статье на официальном сайте Национальной хоккейной лиги представил список претендентов на «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу сезона в НХЛ. Рейтинг составлялся по итогам опроса журналистов.
Третье место занял российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский. На восьмой строчке — голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин, на 10-м — Александр Георгиев из «Колорадо Эвеланш».
Полностью рейтинг выглядит так:
1. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс», 67 очков;
2. Тэтчер Демко, «Ванкувер Кэнакс», 48;
3. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз», 46;
4. Джереми Свейман, «Бостон Брюинз», 15;
5. Якоб Маркстрём, «Калгари Флэймз», 7;
6. Стюарт Скиннер, «Эдмонтон Ойлерз», 7;
7. Джоуи Даккорд, «Сиэтл Кракен», 5;
8. Игорь Шестёркин, «Нью-Йорк Рейнджерс», 5;
9. Джордан Биннингтон, «Сент-Луис Блюз», 3;
10. Александр Георгиев, «Колорадо Эвеланш», 3;
11. Эдин Хилл, «Вегас Голден Найтс», 2;
12. Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз», 2.