Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Шестёркин и Бобровский вошли в пятёрку претендентов на «Везина Трофи» по версии The Score

Издание The Score опубликовало рейтинг претендентов на «Везина Трофи» — приза лучшему голкиперу сезона в НХЛ. В пятёрку лучших попали два россиянина.

Пятое место по версии издания занял российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. В текущем сезоне на счету россиянина 28 побед в 43 матчах с процентом отражённых бросков 91,4%.

Четвёртое место занял вратарь «Бостона» Джереми Свейман с 21 победой в 36 матчах с процентом отражённых бросков 92%.

На третьем месте расположился российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. На счету россиянина в текущем сезоне 32 победы в 46 матчах с процентом отражённых бросков 91,8%.

Второе место у вратаря «Ванкувера» Тэтчера Демко, у которого 34 победы в 49 матчах с процентом отражённых бросков 91,7%.

Лидером в рейтинге The Score стал вратарь «Виннипега» Коннор Хеллебайк. На счету голкипера 30 побед в 47 матчах с процентом отражённых бросков 92,2%.