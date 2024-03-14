«Банда задастся вопросом, кто такой Ягр?» Защитник «Сан-Хосе» о воровстве фигурок Яромира

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Ян Рутта прокомментировал воровство фигурок Яромира Ягра в преддверии игры «акул» и «Питтсбург Пингвинз».

«Прискорбно. Какая-то банда, вероятно, задастся вопросом: «Кто такой Яромир Ягр?» Я не думаю, что они знали, что воруют», — приводит слова Рутты журналист Шен Пен на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, сегодня, 14 марта, «пингвины» объявили, что у клуба украли партию игрушек («башкотрясов») в виде Яромира Ягра. Планировалось, что игрушки получат все посетители встречи «пингвинов» с «Сан-Хосе Шаркс».

Все присутствующие фанаты получат ваучер с одноразовым сканируемым штрих-кодом, который понадобится, чтобы забрать игрушку позже, как только партию найдут или изготовят новую.