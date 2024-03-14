Крикунов назвал фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина — 2024

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов рассказал, какие клубы, по его мнению, являются фаворитами в борьбе за Кубок Гагарина — 2024.

«На Западе СКА очень мощно себя проявил, ну и московское „Динамо“ я бы отметил. А на Востоке выделю „Магнитку“, хотя они и побились с хабаровским „Амуром“. Но там и временной фактор сказался. Разница — пять часов. Ну и „Авангард“ назову», — приводит слова Крикунова «Российская газета».

Напомним, ранее определились все участники второго раунда плей-офф КХЛ. С этого сезона в КХЛ ввели перекрёстный плей-офф, начиная со второй стадии. Клубы Западной конференции во втором раунде Кубка Гагарина встретятся с клубами Восточной конференции. Московское «Динамо» сыграет с «Трактором», «Авангард» — с «Локомотивом», «Металлург» – со «Спартаком», а СКА — с «Автомобилистом».