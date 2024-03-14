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«По тренерской мысли шансы равны». Князев — о противостоянии Ротенберга и Н. Заварухина

«По тренерской мысли шансы равны». Князев — о противостоянии Ротенберга и Н. Заварухина
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Хоккейный агент Кирилл Князев поделился ожиданиями от серии второго раунда плей-офф между СКА и «Автомобилистом» и рассказал о противостоянии главных тренеров команд Романа Ротенберга и Николая Заварухина соответственно.

«У СКА и «Автомобилиста» очень сильные вратари — Серебряков и Аликин. Думаю, у Питера есть преимущество в длине лавки. Шансы у «Автомобилиста» точно есть, они это доказали, выбив «Ак Барс», здорово сыграв в большинстве и обороне.

По тренерской мысли шансы равны. У Заварухина не такой большой кубковый опыт. У Ротенберга можно сказать карьера только начинается. Думаю, эта серия точно не закончится в четырёх матчах, ожидаю пять-шесть встреч», — сказал Князев Metaratings.ru.

Напомним, в первом раунде плей-фоф СКА в пяти матчах обыграл нижегородское «Торпедо». «Автомобилист» в пяти матчах оказался сильнее казанского «Ак Барса». Серия второго раунда плей-офф начнётся 17 марта в Санкт-Петербурге.

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