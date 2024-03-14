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Мэттьюс в одной заброшенной шайбе в равных составах от достижения Буре 31-летней давности

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала статистику, согласно которой нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс в нынешнем сезоне забросил 39 шайб в равных составах. Ранее Мэттьюс забрасывал 40 шайб в равных составах в сезоне-2021/2022.

Таким образом, Мэттьюс может стать первым игроком за 31 год, кто достигнет данной отметки дважды. Ранее в сезонах-1999/2000 и 1992/1993 это сделал легендарный российский экс-форвард Павел Буре.

Ранее Мэттьюс установил новый рекорд НХЛ, побив своё же достижение и став самым быстрым игроком в лиге, родившимся в США, по скорости забрасывания 50 шайб в регулярке. Остону хватило всего 54 матчей, чтобы достичь этой отметки.

Всего же в нынешнем сезоне форвард сыграл 63 матча, в которых набрал 80 (54+26) очков.