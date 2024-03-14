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«Добро пожаловать в НХЛ, малыш». Нападающий «Баффало» — о словах Панарина на вбрасывании

Нападающий «Баффало Сэйбрз» Закари Бенсон рассказал о словах российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина во время дебютной игры канадского хоккеиста в НХЛ.

«В моей первой игре в НХЛ Артемий Панарин на вбрасывании постучал меня по ногам и сказал: «Добро пожаловать в НХЛ, малыш». Для меня это было очень круто», — приводит слова Бенсона ESPN.

В нынешнем сезоне новичка Бенсон провёл 55 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 21 очко.

Российский форвард в текущем сезоне сыграл 65 встреч, в которых записал на свой счёт 87 (35+52) результативных баллов.

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