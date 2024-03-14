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«Как будто он прибыл с другой планеты». Воронков — об игре капитана «Эдмонтона» Макдэвида

23-летний российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Дмитрий Воронков высказался об игре капитана «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида.

«Выглядит так, как будто он прибыл с другой планеты. Не думаю, что я когда-либо видел кого-то подобного», — приводит слова Воронкова портал ESPN.

Напомним, Макдэвид отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами в победном матче с «Вашингтон Кэпиталз» (7:2). На счету канадского нападающего в текущем сезоне стало 106 (25+81) очков в 62 матчах.

Воронков провёл 59 встреч, в которых забросил 17 шайб и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 31 очко.

Ранее Макдэвид высказался о погоне российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.