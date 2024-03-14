Щитов: «Спартак» победит «Металлург», серия будет из семи матчей

Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Спартаком».

«Я думаю, что победит московский «Спартак». Серия будет долгой, из семи матчей. Мы увидим результативный хоккей, в котором победу одержит «Спартак». Я думаю, что на магнитогорцах скажется поездка на Дальний Восток, — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, серия второго раунда Кубка Гагарина начнётся матчем в Магнитогорске 17 марта. В первом раунде плей-офф красно-белые победили «Северсталь» (4-1), а «Металлург» одолел «Амур» (4-2).

Ранее экс-игрок «Спартака», а ныне хоккейный агент Кирилл Князев, рассказал о серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и красно-белыми.