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Щитов: «Спартак» победит «Металлург», серия будет из семи матчей

Щитов: «Спартак» победит «Металлург», серия будет из семи матчей
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Известный в прошлом защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и «Спартаком».

«Я думаю, что победит московский «Спартак». Серия будет долгой, из семи матчей. Мы увидим результативный хоккей, в котором победу одержит «Спартак». Я думаю, что на магнитогорцах скажется поездка на Дальний Восток, — сказал Щитов в интервью «РБ Спорт».

Напомним, серия второго раунда Кубка Гагарина начнётся матчем в Магнитогорске 17 марта. В первом раунде плей-офф красно-белые победили «Северсталь» (4-1), а «Металлург» одолел «Амур» (4-2).

Ранее экс-игрок «Спартака», а ныне хоккейный агент Кирилл Князев, рассказал о серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и красно-белыми.

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