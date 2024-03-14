Экс-игрок «Спартака» назвал скрытый потенциал «Металлурга» в серии с красно-белыми

Экс-игрок «Спартака», а ныне хоккейный агент Кирилл Князев, рассказал о серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 между «Металлургом» и красно-белыми.

«Считаю, серия будет достаточно непредсказуемой. Обе команды быстрые, здорово играют в атаке, и там и там есть исполнители. Скрытый потенциал „Металлурга“ — это большинство. Также отмечу их молодёжь, которая старается брать на себя лидерские качества, что не может не радовать. У „Спартака“, конечно, выделю первую тройку», — сказал Князев в интервью Metaratings.ru.

Напомним, серия второго раунда Кубка Гагарина начнётся матчем в Магнитогорске 17 марта. В первом раунде плей-офф красно-белые победили «Северсталь» (4-1), «Металлург» одолел «Амур» (4-2).