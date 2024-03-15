Панарин забил Василевскому и прервал пятиматчевую серию без голов в НХЛ
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В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
2-й период
1 : 2
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 13:58 0:2 Шнайдер (Зибанеджад, Рослович) – 16:56 1:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41
На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу гостей. Одну из шайб забросил российский нападающий Артемий Панарин, прервав свою пятиматчевую серию без голов в НХЛ. Отметим, Панарин забил гол в ворота соотечественника, голкипера Андрея Василевского.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
В нынешнем сезоне НХЛ Панарин принял участие в 66 матчах регулярного чемпионата, в которых записав в свой актив 36 голов и 52 результативные передачи.
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