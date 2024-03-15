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Евгений Кузнецов забил дебютный гол за «Каролину» после обмена из «Вашингтона»

Евгений Кузнецов забил дебютный гол за «Каролину» после обмена из «Вашингтона»
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В эти минуты в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата, в котором «Каролина Харрикейнз» принимает «Флориду Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3-й период
3 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Стаал, Славин) – 19:11     2:0 Нечас (Орлов, Кузнецов) – 22:46     3:0 Кузнецов (Чатфилд) – 28:27    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. Российский нападающий Евгений Кузнецов в этой встрече забил гол и отметился результативной передачей. Для него это первое результативное действие за «Каролину». Ранее он провёл три матча за клуб без очков.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, Кузнецова обменяли из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину» 8 марта. Ранее хоккеист прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

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