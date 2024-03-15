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Голевой пас и 26 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть в гостях «Филадельфию»

В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» (2:6).

В составе победителей шайбами отметились Тайлер Бертуцци, Понтус Хольмберг, Тимоти Лильегрен, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Мэтт Нис.

У хозяев отличились Оуэн Типпетт и Тайсон Фёрстер.

Российский голкипер гостей Илья Самсонов отметился в этой встрече 26 сейвами, а также результативной передачей.

Также ассист в этой встрече на счету российского защитника Ильи Любушкина.

«Торонто» набрал 84 очка и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

«Флайерз» остались с 76 очками и идут третьими в Столичном дивизионе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.