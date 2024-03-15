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Голевой пас и 26 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть в гостях «Филадельфию»

Голевой пас и 26 сейвов Самсонова помогли «Торонто» обыграть в гостях «Филадельфию»
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В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» (2:6).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

В составе победителей шайбами отметились Тайлер Бертуцци, Понтус Хольмберг, Тимоти Лильегрен, Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер и Мэтт Нис.

У хозяев отличились Оуэн Типпетт и Тайсон Фёрстер.

Российский голкипер гостей Илья Самсонов отметился в этой встрече 26 сейвами, а также результативной передачей.

Также ассист в этой встрече на счету российского защитника Ильи Любушкина.

«Торонто» набрал 84 очка и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

«Флайерз» остались с 76 очками и идут третьими в Столичном дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бертуцци (Мэттьюс, Нюландер) – 02:01     0:2 Хольмберг (Дьюар, Райлли) – 09:57     0:3 Лильегрен (Бертуцци, Самсонов) – 15:39     1:3 Типпетт (Фрост, Конечны) – 21:42 (pp)     1:4 Мэттьюс (Хольмберг, Любушкин) – 44:45     1:5 Нюландер (Доми, Кемпф) – 44:53     1:6 Нис (Маккейб, Лильегрен) – 48:59     2:6 Фёрстер (Санхайм, Кутюрье) – 58:28 (sh)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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