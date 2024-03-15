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«Я понимаю, зачем я здесь». Кузнецов — о первой шайбе за «Каролину»

«Я понимаю, зачем я здесь». Кузнецов — о первой шайбе за «Каролину»
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями от своей первой шайбы за «ураганов», заброшенной в сегодняшнем матче с «Флоридой Пантерз» (4:0).

«Я понимаю, почему я здесь, и для чего эта команда меня выменяла. От нас ждут лидерства, и, следовательно, очков и голов, которые помогут команде. Я чувствовал, что сегодня именно тот день, когда мы должны заявить о себе. Я провёл три матча без очков, так что это было очень важно. Сегодня я получил удовольствие», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Напомним, Кузнецов был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину» 8 марта. Ранее он прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Стаал, Славин) – 19:11     2:0 Нечас (Орлов, Гюнцель) – 22:46     3:0 Кузнецов (Чатфилд) – 28:27     4:0 Свечников (Славин) – 55:42    
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