«Я понимаю, зачем я здесь». Кузнецов — о первой шайбе за «Каролину»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями от своей первой шайбы за «ураганов», заброшенной в сегодняшнем матче с «Флоридой Пантерз» (4:0).

«Я понимаю, почему я здесь, и для чего эта команда меня выменяла. От нас ждут лидерства, и, следовательно, очков и голов, которые помогут команде. Я чувствовал, что сегодня именно тот день, когда мы должны заявить о себе. Я провёл три матча без очков, так что это было очень важно. Сегодня я получил удовольствие», — приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Напомним, Кузнецов был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» в «Каролину» 8 марта. Ранее он прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.