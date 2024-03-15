Мэттьюс стал автором исторического рекорда «Мэйпл Лифс»

Этой ночью в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» (2:6).

Звёздный нападающий гостей Остон Мэттьюс отметился в этой встрече голом и результативной передачей.

Таким образом, по итогам этого матча на счету американца стало 55 заброшенных шайб в нынешнем сезоне. Этот результат помог 26-летнему Мэттьюсу стать первым игроком в истории «Мэйпл Лифс», которому удалось забить 55 голов в двух разных сезонах. В сезоне-2021/2022 форвард отметился 60 шайбами.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Мэттьюса 82 (55+27) очка в 64 матчах.

«Торонто» набрал 84 очка и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.