Мэттьюс стал автором исторического рекорда «Мэйпл Лифс»
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Этой ночью в Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» (2:6).
Звёздный нападающий гостей Остон Мэттьюс отметился в этой встрече голом и результативной передачей.
Таким образом, по итогам этого матча на счету американца стало 55 заброшенных шайб в нынешнем сезоне. Этот результат помог 26-летнему Мэттьюсу стать первым игроком в истории «Мэйпл Лифс», которому удалось забить 55 голов в двух разных сезонах. В сезоне-2021/2022 форвард отметился 60 шайбами.
Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Мэттьюса 82 (55+27) очка в 64 матчах.
«Торонто» набрал 84 очка и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бертуцци (Мэттьюс, Нюландер) – 02:01 0:2 Хольмберг (Дьюар, Райлли) – 09:57 0:3 Лильегрен (Бертуцци, Самсонов) – 15:39 1:3 Типпетт (Фрост, Конечны) – 21:42 (pp) 1:4 Мэттьюс (Хольмберг, Любушкин) – 44:45 1:5 Нюландер (Доми, Кемпф) – 44:53 1:6 Нис (Маккейб, Лильегрен) – 48:59 2:6 Фёрстер (Санхайм, Кутюрье) – 58:28 (sh)
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