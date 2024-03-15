Форвард «Каролины» высказался об игре Кузнецова в первых матчах за «Харрикейнз»

Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис высоко оценил игру российского форварда Евгения Кузнецова в его первых матчах за «ураганов».

«Возможно, Кузи лучший распасовщик, которого я видел в своей жизни», — приводит слова Джарвиса журналист Уолт Рафф в социальных сетях.

Напомним, в сегодняшнем матче «Каролины» с «Флоридой Пантерз» (4:0) Кузнецов забросил свою первую шайбу за новый клуб. Он был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» 8 марта. Ранее хоккеист прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Всего на счету 31-летнего Кузнецова четыре матча за «Каролину», в которых он набрал 1 (1+0) очко. За «Вашингтон» в нынешнем сезоне форвард провёл 43 матча и отметился 17 (6+11) очками.