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Форвард «Каролины» высказался об игре Кузнецова в первых матчах за «Харрикейнз»

Форвард «Каролины» высказался об игре Кузнецова в первых матчах за «Харрикейнз»
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Нападающий «Каролины Харрикейнз» Сет Джарвис высоко оценил игру российского форварда Евгения Кузнецова в его первых матчах за «ураганов».

«Возможно, Кузи лучший распасовщик, которого я видел в своей жизни», — приводит слова Джарвиса журналист Уолт Рафф в социальных сетях.

Напомним, в сегодняшнем матче «Каролины» с «Флоридой Пантерз» (4:0) Кузнецов забросил свою первую шайбу за новый клуб. Он был обменян из «Вашингтон Кэпиталз» 8 марта. Ранее хоккеист прошёл программу помощи игрокам НХЛ, страдающим от алкогольной и наркотической зависимости, а также различных психологических проблем.

Всего на счету 31-летнего Кузнецова четыре матча за «Каролину», в которых он набрал 1 (1+0) очко. За «Вашингтон» в нынешнем сезоне форвард провёл 43 матча и отметился 17 (6+11) очками.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Стаал, Славин) – 19:11     2:0 Нечас (Орлов, Гюнцель) – 22:46     3:0 Кузнецов (Чатфилд) – 28:27     4:0 Свечников (Славин) – 55:42    
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