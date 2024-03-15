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«Вашингтон» одержал выездную победу над «Сиэтлом». Овечкин без очков

«Вашингтон» одержал выездную победу над «Сиэтлом». Овечкин без очков
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В Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (1:2).

Шайбами в составе победителей отметились форварды Ти Джей Оши и Коннор Макмайкл.

У «Кракен» отличился датский нападающий Оливер Бьёркстранд.

Российский капитан гостей Александр Овечкин не отметился в этой встрече результативными действиями. Он закончил матч с показателем полезности «0», нанеся три броска и сделав один хит.

«Вашингтон» набрал 71 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.

«Сиэтл» потерпел третье поражение подряд и идёт шестым в Тихоокеанском дивизионе.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши – 34:20 (pp)     1:1 Бьёркстранд (Гурд, Ямамото) – 43:32 (pp)     1:2 Макмайкл – 51:36    
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