«Вашингтон» одержал выездную победу над «Сиэтлом». Овечкин без очков
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В Сиэтле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Сиэтл Кракен» уступил «Вашингтон Кэпиталз» (1:2).
Шайбами в составе победителей отметились форварды Ти Джей Оши и Коннор Макмайкл.
У «Кракен» отличился датский нападающий Оливер Бьёркстранд.
Российский капитан гостей Александр Овечкин не отметился в этой встрече результативными действиями. Он закончил матч с показателем полезности «0», нанеся три броска и сделав один хит.
«Вашингтон» набрал 71 очко и занимает пятое место в турнирной таблице Столичного дивизиона.
«Сиэтл» потерпел третье поражение подряд и идёт шестым в Тихоокеанском дивизионе.
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