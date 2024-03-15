Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Все результаты игрового дня НХЛ 15 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 15 марта
Комментарии

Сегодня, 15 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

  • «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:0.
  • «Детройт Ред Уингз» — «Аризона Койотс» — 1:4.
  • «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 4:0.
  • «Коламбус Блю Джекетс» — «Оттава Сенаторз» — 2:3 Б.
  • «Монреаль Канадиенс» — «Бостон Брюинз» — 1:2 ОТ.
  • «Питтсбург Пингвинз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3.
  • «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3.
  • «Филадельфия Флайерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:6.
  • «Даллас Старз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:6.
  • «Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» — 2:0.
  • «Калгари Флэймз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:1.
  • «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Олофссон (Петерка, Пауэр) – 24:28 (pp)     2:0 Козенс (Клифтон, Скиннер) – 28:15     3:0 Бенсон (Йокихарью, Пауэр) – 29:41     4:0 Бенсон (Далин, Байрэм) – 55:06    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кули (Гюнтер) – 05:10 (sh)     1:1 Рэймонд (Кейн, Гостисбер) – 18:00 (pp)     1:2 Карконе (Керфут, Маччелли) – 28:36     1:3 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 50:02     1:4 Келлер (Бьюгстад, Дермотт) – 56:56    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Стаал, Славин) – 19:11     2:0 Нечас (Орлов, Гюнцель) – 22:46     3:0 Кузнецов (Чатфилд) – 28:27     4:0 Свечников (Славин) – 55:42    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Дженнер (Годро, Боквист) – 00:15     2:0 Нюландер (Годро, Веренски) – 45:21 (pp)     2:1 Жиру (Катчук, Кастелиц) – 47:25     2:2 Штюцле (Бернард-Докер, Бреннстрём) – 52:27     2:3 Жиру – 65:00    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Хайнен (Пастрняк, Заха) – 04:49     1:1 Судзуки (Слафковски) – 14:37     1:2 Дебраск (Маршан, Линдхольм) – 60:25    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Аччари (Карлссон, О'Коннор) – 10:28     1:1 Зеттерлунд (Эддисон, Тран) – 14:31     1:2 Власик (Костин, Гранлунд) – 19:01     2:2 Картер (Бемстрём) – 24:11     3:2 Малкин (О'Коннор, Эллер) – 31:34     3:3 Костин (Гранлунд, Власик) – 38:42     4:3 Людвиг (Жозеф, Смит) – 42:38     5:3 Ракелль (Жозеф, Людвиг) – 44:38     6:3 Раст (Летанг, Кросби) – 58:04    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 13:58     0:2 Шнайдер (Зибанеджад, Рослович) – 16:56     1:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41     2:2 Дюклер (Пойнт, Кучеров) – 38:43     2:3 Рослович (Фокс, Крайдер) – 41:48     3:3 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 43:41     4:3 Стэмкос (Пойнт, Чирелли) – 52:45 (pp)     5:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 54:48     6:3 Кучеров (Пойнт, Пол) – 56:22    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бертуцци (Мэттьюс, Нюландер) – 02:01     0:2 Хольмберг (Дьюар, Райлли) – 09:57     0:3 Лильегрен (Бертуцци, Самсонов) – 15:39     1:3 Типпетт (Фрост, Конечны) – 21:42 (pp)     1:4 Мэттьюс (Хольмберг, Любушкин) – 44:45     1:5 Нюландер (Доми, Кемпф) – 44:53     1:6 Нис (Маккейб, Лильегрен) – 48:59     2:6 Фёрстер (Санхайм, Кутюрье) – 58:28 (sh)    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:15     1:1 Хаула – 05:41     2:1 Смит (Хаканпяя, Делландреа) – 12:04     2:2 Тирни (Макдермид, Десимоне) – 17:14     2:3 Мерсер (Хишир, Хьюз) – 21:31     2:4 Майер (Братт, Немец) – 23:52     2:5 Носек (Лазар) – 25:12     2:6 Хольц (Тирни, Майер) – 54:25    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Богосян (Росси, Бродин) – 14:44     2:0 Капризов (Хартман, Болди) – 22:17    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Манта (Теодор) – 37:56     1:1 Шарангович (Хант, Чюлингтон) – 44:00     2:1 Коулман (Кадри) – 50:06     3:1 Коронато (Хант, Шарангович) – 54:45     4:1 Коулман (Баклунд, Манджапане) – 57:02    
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши – 34:20 (pp)     1:1 Бьёркстранд (Гурд, Ямамото) – 43:32 (pp)     1:2 Макмайкл – 51:36    
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android