Все результаты игрового дня НХЛ 15 марта
Поделиться
Сегодня, 15 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
- «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:0.
- «Детройт Ред Уингз» — «Аризона Койотс» — 1:4.
- «Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 4:0.
- «Коламбус Блю Джекетс» — «Оттава Сенаторз» — 2:3 Б.
- «Монреаль Канадиенс» — «Бостон Брюинз» — 1:2 ОТ.
- «Питтсбург Пингвинз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3.
- «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3.
- «Филадельфия Флайерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:6.
- «Даллас Старз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:6.
- «Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» — 2:0.
- «Калгари Флэймз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:1.
- «Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2.
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 0
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Олофссон (Петерка, Пауэр) – 24:28 (pp) 2:0 Козенс (Клифтон, Скиннер) – 28:15 3:0 Бенсон (Йокихарью, Пауэр) – 29:41 4:0 Бенсон (Далин, Байрэм) – 55:06
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
1 : 4
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 Кули (Гюнтер) – 05:10 (sh) 1:1 Рэймонд (Кейн, Гостисбер) – 18:00 (pp) 1:2 Карконе (Керфут, Маччелли) – 28:36 1:3 Бьюгстад (Шмальц, Келлер) – 50:02 1:4 Келлер (Бьюгстад, Дермотт) – 56:56
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 0
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Джарвис (Стаал, Славин) – 19:11 2:0 Нечас (Орлов, Гюнцель) – 22:46 3:0 Кузнецов (Чатфилд) – 28:27 4:0 Свечников (Славин) – 55:42
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Б
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Дженнер (Годро, Боквист) – 00:15 2:0 Нюландер (Годро, Веренски) – 45:21 (pp) 2:1 Жиру (Катчук, Кастелиц) – 47:25 2:2 Штюцле (Бернард-Докер, Бреннстрём) – 52:27 2:3 Жиру – 65:00
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
1 : 2
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Хайнен (Пастрняк, Заха) – 04:49 1:1 Судзуки (Слафковски) – 14:37 1:2 Дебраск (Маршан, Линдхольм) – 60:25
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
6 : 3
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Аччари (Карлссон, О'Коннор) – 10:28 1:1 Зеттерлунд (Эддисон, Тран) – 14:31 1:2 Власик (Костин, Гранлунд) – 19:01 2:2 Картер (Бемстрём) – 24:11 3:2 Малкин (О'Коннор, Эллер) – 31:34 3:3 Костин (Гранлунд, Власик) – 38:42 4:3 Людвиг (Жозеф, Смит) – 42:38 5:3 Ракелль (Жозеф, Людвиг) – 44:38 6:3 Раст (Летанг, Кросби) – 58:04
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
6 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Панарин (Трочек, Лафреньер) – 13:58 0:2 Шнайдер (Зибанеджад, Рослович) – 16:56 1:2 Пойнт (Кучеров) – 32:41 2:2 Дюклер (Пойнт, Кучеров) – 38:43 2:3 Рослович (Фокс, Крайдер) – 41:48 3:3 Пойнт (Хедман, Кучеров) – 43:41 4:3 Стэмкос (Пойнт, Чирелли) – 52:45 (pp) 5:3 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 54:48 6:3 Кучеров (Пойнт, Пол) – 56:22
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 02:30 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Бертуцци (Мэттьюс, Нюландер) – 02:01 0:2 Хольмберг (Дьюар, Райлли) – 09:57 0:3 Лильегрен (Бертуцци, Самсонов) – 15:39 1:3 Типпетт (Фрост, Конечны) – 21:42 (pp) 1:4 Мэттьюс (Хольмберг, Любушкин) – 44:45 1:5 Нюландер (Доми, Кемпф) – 44:53 1:6 Нис (Маккейб, Лильегрен) – 48:59 2:6 Фёрстер (Санхайм, Кутюрье) – 58:28 (sh)
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 6
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Джонстон (Бенн, Харли) – 00:15 1:1 Хаула – 05:41 2:1 Смит (Хаканпяя, Делландреа) – 12:04 2:2 Тирни (Макдермид, Десимоне) – 17:14 2:3 Мерсер (Хишир, Хьюз) – 21:31 2:4 Майер (Братт, Немец) – 23:52 2:5 Носек (Лазар) – 25:12 2:6 Хольц (Тирни, Майер) – 54:25
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Богосян (Росси, Бродин) – 14:44 2:0 Капризов (Хартман, Болди) – 22:17
НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 04:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Манта (Теодор) – 37:56 1:1 Шарангович (Хант, Чюлингтон) – 44:00 2:1 Коулман (Кадри) – 50:06 3:1 Коронато (Хант, Шарангович) – 54:45 4:1 Коулман (Баклунд, Манджапане) – 57:02
Комментарии
- 15 марта 2024
-
08:50
-
08:49
-
08:29
-
08:27
-
08:11
-
08:00
-
07:43
-
07:38
-
07:24
-
07:13
-
06:59
-
06:41
-
06:27
-
06:11
-
05:44
-
05:33
-
05:19
-
05:14
-
04:52
-
04:49
-
04:43
-
04:42
-
04:23
-
03:29
-
03:01
- 14 марта 2024
-
23:44
-
23:27
-
23:09
-
23:00
-
22:49
-
22:29
-
22:11
-
22:00
-
21:45
-
21:26