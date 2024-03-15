Все результаты игрового дня НХЛ 15 марта

Сегодня, 15 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 12 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

«Баффало Сэйбрз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 4:0.

«Детройт Ред Уингз» — «Аризона Койотс» — 1:4.

«Каролина Харрикейнз» — «Флорида Пантерз» — 4:0.

«Коламбус Блю Джекетс» — «Оттава Сенаторз» — 2:3 Б.

«Монреаль Канадиенс» — «Бостон Брюинз» — 1:2 ОТ.

«Питтсбург Пингвинз» — «Сан-Хосе Шаркс» — 6:3.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 6:3.

«Филадельфия Флайерз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 2:6.

«Даллас Старз» — «Нью-Джерси Дэвилз» — 2:6.

«Миннесота Уайлд» — «Анахайм Дакс» — 2:0.

«Калгари Флэймз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:1.

«Сиэтл Кракен» — «Вашингтон Кэпиталз» — 1:2.