«СКА-Нева» и АКМ сделали совместное заявление после инцидента с тульскими болельщиками

Хоккейные клубы АКМ и «СКА-Нева» сделали совместное заявление об инциденте с болельщиками, произошедшем после второго матча серии второго раунда плей-офф Всероссийской хоккейной лиги.

«Только совместные усилия клубов способны убрать грязь из отечественного хоккея – как с трибун, так и со льда. Наша общая задача – привлекать болельщиков на стадионы и устраивать из хоккея праздник, что возможно исключительно при достойном поведении как фанатов, так и всех участников игры: хоккеистов, персонала, арбитров, тренеров, привлечённых сотрудников. Не сомневаемся, что при содействии других команд вместе мы способны не только убрать с трибун провокации и грубость, но и вывести хоккей в ВХЛ на ещё более высокий уровень. СКА и АКМ за чистую и честную игру на льду и на трибунах!» — написано в тексте заявления пресс-службы клубов.

12 марта после победы АКМ со счётом 6:2 во второй игре четвертьфинала плей-офф ВХЛ болельщики тульского клуба начали скандировать оскорбительные кричалки в адрес команды соперников. АКМ принесла извинения за поведение своих фанатов и заявила, что подобное недопустимо.