Вратарь «СКА-Нева» Артемий Плешков совершил 80 сейвов в матче с АКМ в Кубке Петрова

В Туле на стадионе «Ледовый дворец» состоялся первый матч серии четвертьфинала Кубка Петрова, в котором местный АКМ принимал санкт-петербургский «СКА-Нева». Встреча завершилась победой хозяев во втором овертайме со счётом 4:3, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.

Примечательно, что 21-летний российский вратарь «СКА-Нева» отразил 80 бросков из 84. В то время как его визави из АКМ Денис Попов совершил 17 спасений. Всего в направлении ворот «СКА-Нева» игроками АКМ было нанесено 158 бросков при показателе в 52 броска у «СКА-Нева».

Следующую игру команды проведут уже завтра, 12 марта, вновь на домашнем льду АКМ. Начало – в 19:00 мск.

Напомним, на прошлой стадии «СКА-Нева» в семи матчах прошла «Южный Урал» (4-3), а АКМ уверенно разобрался с «Торосом» (4-1).