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Вратарь «СКА-Нева» Артемий Плешков совершил 80 сейвов в матче с АКМ в Кубке Петрова

Вратарь «СКА-Нева» Артемий Плешков совершил 80 сейвов в матче с АКМ в Кубке Петрова
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В Туле на стадионе «Ледовый дворец» состоялся первый матч серии четвертьфинала Кубка Петрова, в котором местный АКМ принимал санкт-петербургский «СКА-Нева». Встреча завершилась победой хозяев во втором овертайме со счётом 4:3, благодаря чему они открыли счёт в серии – 1-0.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
11 марта 2024, понедельник. 19:30 МСК
АКМ
Тульская область
Окончен
4 : 3
ОТ
СКА-Нева
Санкт-Петербург
0:1 Гурзанов (Танков) – 24:50 (5x5)     0:2 Конозов (Федотов, Танков) – 28:13 (5x4)     1:2 Рассейкин (Виноградов, Баранов) – 37:04 (5x5)     1:3 Танков – 44:26 (5x5)     2:3 Почивалов (Рассейкин, Афанасьев) – 50:09 (5x5)     3:3 Казаков (Шипов, Лазарев) – 53:39 (5x4)     4:3 Тювилин (Рассейкин, Казаков) – 87:17 (5x5)    

Примечательно, что 21-летний российский вратарь «СКА-Нева» отразил 80 бросков из 84. В то время как его визави из АКМ Денис Попов совершил 17 спасений. Всего в направлении ворот «СКА-Нева» игроками АКМ было нанесено 158 бросков при показателе в 52 броска у «СКА-Нева».

Следующую игру команды проведут уже завтра, 12 марта, вновь на домашнем льду АКМ. Начало – в 19:00 мск.

Напомним, на прошлой стадии «СКА-Нева» в семи матчах прошла «Южный Урал» (4-3), а АКМ уверенно разобрался с «Торосом» (4-1).

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