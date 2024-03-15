«Птичка? Особо не привыкайте». Кузнецов — о голе за «Каролину»

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов поделился эмоциями после дебютной шайбы в составе американского клуба.

«От нашего звена большие ожидания. Мы понимаем, что нас выменяли, чтобы мы помогали команде побеждать. Пару матчей не забивали, старались создавать моменты, но это неважно, нужно забивать. Сегодня забили два.

Мой гол? Хочу сказать спасибо болельщикам, я чуть не прослезился. Давно не забивал, у меня были серьёзные проблемы, и эта поддержка очень важна. Жена сегодня здесь, дети смотрят, родители, это всё для них.

Птичка? Особо не привыкайте, я не так много забиваю, обычно где-то раз в пять матчей. Буду стараться изо всех сил. Пока что всё феноменально. Я живу свои лучшие дни, стараюсь идти день ото дня, наслаждаюсь этим и думаю, что нет ничего невозможного» — приводит слова Кузнецова Bally Sports.

Напомним, минувшей ночью «Харрикейнз» дома обыграли «Флориду Пантерз» со счётом 4:0. Для Кузнецова это первый гол после возвращения из АХЛ и обмена из «Вашингтон Кэпиталз».