Евгений Кузнецов отпраздновал дебютный гол за «Каролину» своим фирменным жестом

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Евгений Кузнецов забросил свою первую шайбу в составе нового клуба и отметил её своим фирменным жестом — «птичкой».

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Минувшей ночью «Харрикейнз» на домашней арене принимала «Флориду Пантерз». Со счётом 4:0 победу одержали хозяева. Один из голов забросил Кузнецов, это шайба стала первой для нападающего после возвращения из АХЛ и обмена в «Каролину». Помимо него, также сумел отличиться ещё один российский игрок — Андрей Свечников. На его счету четвёртая шайба в матче.

Напомним, Кузнецов отправился в «Харрикейнз» в результате сделки с «Вашингтон Кэпиталз». В результате обмена «столичные» получили выбор в третьем раунде драфта 2025 года. При этом «Вашингтон» удержит 50% зарплаты Кузнецова. У нападающего действует контракт до конца следующего сезона на сумму $ 7,8 млн.