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Игроки «Каролины» поздравили Кузнецова, сделав его фирменную «птичку» в центре льда

Игроки «Каролины» поздравили Кузнецова, сделав его фирменную «птичку» в центре льда
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Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» поддержали российского форварда Евгения Кузнецова после его дебютной шайбы за команду, повторив его знаменитое празднование. Видео опубликовала пресс-служба клуба.

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После завершения домашнего матча с «Анахайм Дакс», в котором «Каролина» одержала победу со счётом 4:0, игроки команды встали в центр площадки, чтобы сделать традиционную перекличку с болельщиками. После этого хоккеисты все вместе сделали фирменную «птичку» Кузнецова, которой нападающий отмечает свои заброшенные шайбы, и поехали обнимать его. Таким образом «Харрикейнз» поздравили игрока с первой шайбой не только после обмена из «Вашингтон Кэпиталз», но и после прохождения Программы помощи игрокам НХЛ.

Сейчас «Каролина» занимает четвёртое место в Восточной конференции.

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