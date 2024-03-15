«Ему надо прекращать все эти смешки, улыбки». Рыбин — о поведении Кузнецова

Бывший хоккеист «Спартака» и СКА Максим Рыбин раскритиковал поведение российского нападающего «Каролины Харрикейнз» Евгения Кузнецова и посоветовал ему сосредоточиться на работе.

«Забил? Молодец! Смена обстановки должна пойти ему на пользу. Все эти смешки, улыбки надо прекращать и сосредоточиться на работе, как мне кажется. Это его личное дело. О Кубке Стэнли рано говорить. «Каролина» и до прихода Кузнецова была достаточно сильной командой с хорошим подбором игроков», — приводит слова Рыбина Legalbet.

Кузнецов перешёл в «Каролину» в результате сделки с «Вашингтон Кэпиталз». До этого форвард проходил Программу помощи игрокам НХЛ, после чего был выставлен на драфт отказов и отправлен в АХЛ.

Минувшей ночью в домашнем матче с «Флоридой Пантерз» (4:0), Кузнецов забросил свою первую шайбу в составе нового клуба и помог ему одержать победу.