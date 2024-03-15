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Гомоляко — о «Спартаке»: если они будут играть в тот же хоккей, то будет интересно

Гомоляко — о «Спартаке»: если они будут играть в тот же хоккей, то будет интересно
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Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко высказался о сопернике клуба по второму раунду плей-офф Кубка Гагарина — «Спартаке».

«Мы не знаем, как будет играть «Спартак», мы же не знали, что «Амур» поставит «автобус». В «Спартаке» тренеры, которые играли в НХЛ очень долго, и Уланов, очень хороший защитник, который защиту хорошо строит. Никто не знает, как они будут играть против нас, для нас это может быть сюрприз. Конечно, по тем играм, которые они играли, «Спартак» – команда атакующая, больше похожа на нашу. Если они будут играть в тот же хоккей, то будет интересно, две атакующие команды, которые будут играть в советский хоккей», — приводит слова Гомоляко пресс-служба клуба.

17 марта магнитогорский клуб сыграет первый матч четвертьфинальной серии со «Спартаком».

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