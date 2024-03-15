Экс-форвард СКА и «Авангарда» назвал главного претендента на Кубок Гагарина

Экс-форвард СКА и «Авангарда» Алексей Кознев заявил, что считает ярославский «Локомотив» главным претендентом на Кубок Гагарина нынешнего сезона.

«На мой взгляд, «Локомотив» — главный претендент на титул по итогам первого раунда плей-офф. Команда психологически справилась с давлением. Мало забивают? Сложно ждать голевой феерии в играх на вылет, потому что в первую очередь важен результат. Некоторые команды перестраивают игру, чтобы допускать меньше ошибок в своей зоне. «Локомотиву» хватает их голов для победы. Есть ребята, которые могут забить, а главное — команда хорошо играет у себя в зоне, допуская минимум ошибок», — сказал Кознев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.