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Капитан «Эдмонтона» Макдэвид высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид высказался о погоне Овечкина за рекордом Гретцки
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о погоне российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в истории НХЛ.

«Конечно, у него есть шанс. Он, безусловно, величайший снайпер нашего поколения, а может быть, и всех времён. У него определённо есть шанс. Когда ты бросаешь шайбу так, как он, когда ты такой же габаритный и сильный, как он, то можешь играть долго и забивать много голов», — приводит слова Макдэвида официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На счету Овечкина 840 голов в карьере в НХЛ. Отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ всех времён составляет 54 шайбы. Напомним, Гретцки завершил карьеру с 894 заброшенными шайбами в регулярных сезонах на личном счету.

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