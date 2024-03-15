Российский вратарь «Торонто» Илья Самсонов повторил рекорд канадского клуба

В Филадельфии (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» уступила «Торонто Мэйпл Лифс» (2:6).

Российский голкипер гостей Илья Самсонов отметился в этой встрече 26 сейвами, а также результативной передачей.

Таким образом, 27-летний голкипер одержал седьмую победу подряд на выезде и повторил рекорд канадского клуба. Ранее таким достижением отметились: Терк Брода (сезон-1940/1941), Джонни Бауэр (сезон-1960/1961), Фредерик Андерсен (сезон-2018/2019) и Джек Кэмпбелл (сезон-2020/2021).

«Торонто» набрал 84 очка и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В следующей игре «Мэйпл Лифс» сыграют дома с «Каролиной Харрикейнз» 17 марта в 2:00 мск.