Сборная Канады назвала имя генерального менеджера на Олимпийские игры — 2026

Сборная Канады назначила Дага Армстронга генеральным менеджером своей мужской хоккейной сборной на зимних Олимпийских играх 2026 года в Турине, Италия.

59-летний Армстронг также будет контролировать назначение тренеров, которые будут возглавлять сборную Канады на различных мероприятиях в течение следующих двух сезонов, таких как чемпионат мира 2024 года и Турнир четырёх наций в 2025 году.

Напомним, Армстронг работал ассистентом генерального менеджера Стива Айзермана на Олимпийских играх 2010 и 2014 годов в Ванкувере и Сочи соответственно, выиграв золотые медали на обоих турнирах. Армстронг является генеральным менеджером «Сент-Луис Блюз» с 2010 года.

Также Hockey Canada сообщила, что Райан Гецлаф будет советником по связям с игроками.