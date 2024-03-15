Финский экс-голкипер Ринне составил топ-5 действующих вратарей, в списке — трое россиян

Финский экс-голкипер Пекка Ринне назвал свой топ-5 лучших действующих вратарей в Национальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба НХЛ.

В список попали три российских вратаря: Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»), Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

Также в список попали вратарь «Нэшвилл Предаторз» Юусе Сарос и страж ворот «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк.

Фото: nhl

Ринне — обладатель «Везина Трофи» (лучшему вратарю сезона) 2018 года. Обладатель «Кинг Клэнси Трофи» (приз, ежегодно вручаемый игроку, который является примером для партнёров на льду и вне его. — Прим. «Чемпионата») 2021 года. В составе сборной Финляндии становился серебряным призёром чемпионата мира 2014 года; был назван самым ценным игроком этого турнира, а также вошёл в символическую сборную чемпионата.

Напомним, ранее такой же список составил легендарный экс-голкипер Мартин Бродо.