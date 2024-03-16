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Ильенко — о концовке серии с минским «Динамо»: сделали выводы и немного задумались

Ильенко — о концовке серии с минским «Динамо»: сделали выводы и немного задумались
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Нападающий московского «Динамо» Артём Ильенко прокомментировал концовку серии первого раунда Кубка Гагарина — 2024 с минскими одноклубниками (4-2).

«Понимали, что будет непросто, и готовились к этому. Мы разбирали соперника и не надеялись на лёгкую серию. После поражения в пятом матче сделали выводы и немного задумались. Настрой был только на победу в следующем матче.

В большинстве матчей удавалось добавлять непосредственно в ходе встречи, а соперник, наоборот, подседал? Мы пытались держать уровень своей игры в каждом из периодов. Где-то получалось, где-то нет. Но мы больше акцентировались на своих действиях, а не на игре соперника. На тему того, почему они подседают, мы не задумывались, а просто старались играть в свою игру и выигрывать», — сказал Ильенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Артёмом Ильенко читайте на «Чемпионате»:
«Не думал об этом, пока не сказали». Интервью с героем «Динамо» в первом раунде плей-офф
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«Не думал об этом, пока не сказали». Интервью с героем «Динамо» в первом раунде плей-офф
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