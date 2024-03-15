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Артюхин: любой из трёх голкиперов «Авангарда» очевидно слабее ярославца Даниила Исаева

Артюхин: любой из трёх голкиперов «Авангарда» очевидно слабее ярославца Даниила Исаева
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Бывший нападающий СКА и сборной России Евгений Артюхин поделился ожиданиями от серии второго раунда Кубка Гагарина — 2024 между «Авангардом» и «Локомотивом».

«Авангард» сильнее в атаке, а «Локомотив» в обороне. Сказать на чьей стороне будет преимущество – невозможно!

Думаю, что потребуются все семь матчей. У атаки «Авангарда», благодаря великолепным действиям первого звена и потенциально очень сильному второму сочетанию, чуть больше шансов на успех, чем у здорово обороняющихся коллег из Ярославля. Кроме последнего матча они не показали высокой результативности в серии против ЦСКА.

Единственное, что меня смущает, – вратарская линия «Авангарда». Любой из трёх голкиперов омичей очевидно слабее ярославца Даниила Исаева», — приводит слова Артюхина «Спорт День за Днём».

Напомним, в первом раунде Кубка Гагарина омская команда обыграла тольяттинскую «Ладу» со счётом 4-1 и прошла дальше. В четвертьфинале плей-офф КХЛ «Авангард» сыграет с «Локомотивом», который был сильнее ЦСКА (4-1). Серия начнётся завтра, 16 марта, в Омске.

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