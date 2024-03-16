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Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 15 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 15 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова
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15 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 состоялось две встречи.

В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ между «Соколом» и «Рубином». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Тюменский клуб ведёт в серии 3-0.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 марта 2024, пятница. 15:00 МСК
Сокол
Красноярск
Окончен
1 : 3
Рубин
Тюмень
1:0 Князев (Дидковский, Тарасов) – 01:53 (5x5)     1:1 Давыдов (Мокрушев, Бусаров) – 37:10 (5x5)     1:2 Лукин (Мокрушев, Бусаров) – 44:52 (4x4)     1:3 Горбунов (Кошурников, Мокрушев) – 53:08 (5x5)    

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончилась встреча 1/4 финала плей-офф ВХЛ между ХК «СКА-Нева» и АКМ. Сильнее оказались гости со счётом 4:2. Счёт в серии — 3-0 в пользу команды из Тульской области.

ВХЛ - плей-офф . 1/4 финала. 3-й матч
15 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 4
АКМ
Тульская область
0:1 Лазарев (Шипов, Казаков) – 13:08 (5x4)     1:1 Лисов (Танков) – 20:50 (5x4)     2:1 Гурзанов (Федотов) – 31:28 (5x5)     2:2 Рыбаков (Аноп) – 34:23 (5x5)     2:3 Казаков (Рассейкин) – 39:28 (5x5)     2:4 Почивалов (Виноградов, Попов) – 43:00 (5x4)    
Календарь плей-офф ВХЛ
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В МХЛ состоялись решающие, пятые матчи в двух сериях.

«СКА-1946» за несколько часов до пятого матча сменил главного тренера и в итоге разгромил МХК «Динамо» Санкт-Петербург со счётом 5:0.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
15 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Демидов (Сапунов, Романов) – 12:56 (5x5)     2:0 Осипов (Нугманов, Коромыслов) – 18:27 (5x5)     3:0 Лазутин (Демидов, Романов) – 37:04 (5x5)     4:0 Романов (Демидов, Короткий) – 51:14 (4x3)     5:0 Нугманов (Сураев, Короткий) – 59:08 (5x5)    

Молодёжка московского «Динамо» дома всухую проиграла череповецкому «Алмазу» — 0:4 и покинула турнир.

Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
15 марта 2024, пятница. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
0 : 4
Алмаз
Череповец
0:1 Смирнов (Семёнов) – 05:28 (5x5)     0:2 Фомин (Ильин, Арефьев) – 15:24 (5x5)     0:3 Шилов (Фомин, Пьянов) – 32:33 (5x5)     0:4 Ильин – 55:14 (5x5)    
Календарь плей-офф МХЛ
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