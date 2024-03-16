Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Итоги игрового дня плей-офф МХЛ и ВХЛ 15 марта, турнирная сетка Кубка Харламова и Петрова

15 марта в рамках четвертьфинала Кубка Петрова – 2024 состоялось две встречи.

В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» прошёл третий матч серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ между «Соколом» и «Рубином». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1. Тюменский клуб ведёт в серии 3-0.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончилась встреча 1/4 финала плей-офф ВХЛ между ХК «СКА-Нева» и АКМ. Сильнее оказались гости со счётом 4:2. Счёт в серии — 3-0 в пользу команды из Тульской области.

В МХЛ состоялись решающие, пятые матчи в двух сериях.

«СКА-1946» за несколько часов до пятого матча сменил главного тренера и в итоге разгромил МХК «Динамо» Санкт-Петербург со счётом 5:0.

Молодёжка московского «Динамо» дома всухую проиграла череповецкому «Алмазу» — 0:4 и покинула турнир.