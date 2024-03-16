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«Виннипег» разгромил «Анахайм», нанеся «уткам» пятое поражение подряд в НХЛ

«Виннипег» разгромил «Анахайм», нанеся «уткам» пятое поражение подряд в НХЛ
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В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (6:0).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

В составе победителей дубль на счету Тайлера Тоффоли. Также по шайбе забросили Кайл Коннор, Нейт Шмидт, Дилан Демело и Мэйсон Эпплтон.

Отметим, что три из своих шести шайб хозяева забросили при игре в большинстве.

«Джетс» набрали 89 очков и делят с «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

«Дакс» потерпели пятое поражение подряд, остались с 49 очками и идут седьмыми в Тихоокеанском дивизионе. Также этот матч стал вторым кряду для калифорнийского клуба, в котором он так и не смог распечатать ворота соперника. Минувшей ночью «утки» так же не забросили ни шайбы в матче с «Миннесотой Уайлд» (0:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Коннор (Демело, Моррисси) – 16:20     2:0 Шмидт (Элерс, Пионк) – 27:47 (pp)     3:0 Демело (Элерс, Диллон) – 44:59     4:0 Тоффоли (Монахан) – 48:07     5:0 Тоффоли (Шайфли, Моррисси) – 51:05 (pp)     6:0 Эпплтон (Лаури, Моррисси) – 59:54 (pp)    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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