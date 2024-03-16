«Виннипег» разгромил «Анахайм», нанеся «уткам» пятое поражение подряд в НХЛ

В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (6:0).
В составе победителей дубль на счету Тайлера Тоффоли. Также по шайбе забросили Кайл Коннор, Нейт Шмидт, Дилан Демело и Мэйсон Эпплтон.
Отметим, что три из своих шести шайб хозяева забросили при игре в большинстве.
«Джетс» набрали 89 очков и делят с «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.
«Дакс» потерпели пятое поражение подряд, остались с 49 очками и идут седьмыми в Тихоокеанском дивизионе. Также этот матч стал вторым кряду для калифорнийского клуба, в котором он так и не смог распечатать ворота соперника. Минувшей ночью «утки» так же не забросили ни шайбы в матче с «Миннесотой Уайлд» (0:2).
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
- 16 марта 2024
-
06:07
-
05:57
-
05:32
-
05:24
-
00:00
- 15 марта 2024
-
23:46
-
23:28
-
23:11
-
22:47
-
22:29
-
22:17
-
22:10
-
22:06
-
21:53
-
21:53
-
21:48
-
21:48
-
21:32
-
21:21
-
21:08
-
21:00
-
20:45
-
20:34
-
20:20
-
20:10
-
19:53
-
19:40
-
19:28
-
19:20
-
19:11
-
18:56
-
18:43
-
18:29
-
18:27
-
18:20