«Виннипег» разгромил «Анахайм», нанеся «уткам» пятое поражение подряд в НХЛ

В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (6:0).

В составе победителей дубль на счету Тайлера Тоффоли. Также по шайбе забросили Кайл Коннор, Нейт Шмидт, Дилан Демело и Мэйсон Эпплтон.

Отметим, что три из своих шести шайб хозяева забросили при игре в большинстве.

«Джетс» набрали 89 очков и делят с «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

«Дакс» потерпели пятое поражение подряд, остались с 49 очками и идут седьмыми в Тихоокеанском дивизионе. Также этот матч стал вторым кряду для калифорнийского клуба, в котором он так и не смог распечатать ворота соперника. Минувшей ночью «утки» так же не забросили ни шайбы в матче с «Миннесотой Уайлд» (0:2).

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