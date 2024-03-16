«Лос-Анджелес» крупно обыграл в гостях «Чикаго» в матче НХЛ

В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» крупно уступили «Лос-Анджелес Кингз» (0:5).

В составе победителей дубль на счету Анже Копитара. Также по шайбе забросили Пьер-Люк Дюбуа, Алекс Лаферрье и Джордан Спенс.

Звёздный 18-летний нападающий «Блэкхоукс» Коннор Бедард закончил матч с показателем полезности «-1».

«Кингз» набрали 79 очков и занимают третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, продолжая борьбу за участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Чикаго» остался с 41 очком и замыкает таблицу Центрального дивизиона, уже лишившись даже теоретических шансов на попадание в плей-офф.