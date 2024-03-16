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«Лос-Анджелес» крупно обыграл в гостях «Чикаго» в матче НХЛ

«Лос-Анджелес» крупно обыграл в гостях «Чикаго» в матче НХЛ
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В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» крупно уступили «Лос-Анджелес Кингз» (0:5).

Турнирная таблица НХЛ сезона-2023/2024

В составе победителей дубль на счету Анже Копитара. Также по шайбе забросили Пьер-Люк Дюбуа, Алекс Лаферрье и Джордан Спенс.

Звёздный 18-летний нападающий «Блэкхоукс» Коннор Бедард закончил матч с показателем полезности «-1».

«Кингз» набрали 79 очков и занимают третье место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, продолжая борьбу за участие в розыгрыше Кубка Стэнли.

«Чикаго» остался с 41 очком и замыкает таблицу Центрального дивизиона, уже лишившись даже теоретических шансов на попадание в плей-офф.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Дюбуа (Спенс, Дано) – 03:10 (pp)     0:2 Лаферрье (Рой, Дюбуа) – 05:33     0:3 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 08:03     0:4 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 14:19     0:5 Спенс (Лаферрье, Энглунд) – 22:31    
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