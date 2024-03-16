Джош Моррисси повторил исторический рекорд франшизы «Джетс»/«Трэшерз» в игре с «Анахаймом»

В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (6:0).

Защитник хозяев Джош Моррисси отметился в этой встрече тремя результативными передачами. Этот матч стал восьмым за карьеру в НХЛ для 28-летнего канадца, в котором ему удалось сделать минимум три ассиста. Благодаря этому результату Моррисси вышел на первое место среди защитников в истории франшизы «Джетс»/«Трэшерз» по количеству игр с тремя или более передачами за матч, сравнявшись с Дастином Бафлином.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Моррисси 56 (8+48) очков в 66 матчах.

«Джетс» набрали 89 очков и делят с «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.