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Джош Моррисси повторил исторический рекорд франшизы «Джетс»/«Трэшерз» в игре с «Анахаймом»

Джош Моррисси повторил исторический рекорд франшизы «Джетс»/«Трэшерз» в игре с «Анахаймом»
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В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (6:0).

Защитник хозяев Джош Моррисси отметился в этой встрече тремя результативными передачами. Этот матч стал восьмым за карьеру в НХЛ для 28-летнего канадца, в котором ему удалось сделать минимум три ассиста. Благодаря этому результату Моррисси вышел на первое место среди защитников в истории франшизы «Джетс»/«Трэшерз» по количеству игр с тремя или более передачами за матч, сравнявшись с Дастином Бафлином.

Всего в текущем регулярном чемпионате на счету Моррисси 56 (8+48) очков в 66 матчах.

«Джетс» набрали 89 очков и делят с «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» первое место в турнирной таблице Центрального дивизиона.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Коннор (Демело, Моррисси) – 16:20     2:0 Шмидт (Элерс, Пионк) – 27:47 (pp)     3:0 Демело (Элерс, Диллон) – 44:59     4:0 Тоффоли (Монахан) – 48:07     5:0 Тоффоли (Шайфли, Моррисси) – 51:05 (pp)     6:0 Эпплтон (Лаури, Моррисси) – 59:54 (pp)    
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