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Все результаты игрового дня НХЛ 16 марта

Все результаты игрового дня НХЛ 16 марта
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Сегодня, 16 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (6:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Коннор (Демело, Моррисси) – 16:20     2:0 Шмидт (Элерс, Пионк) – 27:47 (pp)     3:0 Демело (Элерс, Диллон) – 44:59     4:0 Тоффоли (Монахан) – 48:07     5:0 Тоффоли (Шайфли, Моррисси) – 51:05 (pp)     6:0 Эпплтон (Лаури, Моррисси) – 59:54 (pp)    

В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» крупно уступил «Лос-Анджелес Кингз» (0:5).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Дюбуа (Спенс, Дано) – 03:10 (pp)     0:2 Лаферрье (Рой, Дюбуа) – 05:33     0:3 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 08:03     0:4 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 14:19     0:5 Спенс (Лаферрье, Энглунд) – 22:31    

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 94 очками после 67 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 92 очка за 67 матчей.

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