Все результаты игрового дня НХЛ 16 марта

Сегодня, 16 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.

В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (6:0).

В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» крупно уступил «Лос-Анджелес Кингз» (0:5).

В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 94 очками после 67 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 92 очка за 67 матчей.