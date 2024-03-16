Все результаты игрового дня НХЛ 16 марта
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Сегодня, 16 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами состоявшихся встреч.
В Виннипеге (Канада) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Виннипег Джетс» уверенно обыграл «Анахайм Дакс» (6:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
6 : 0
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Коннор (Демело, Моррисси) – 16:20 2:0 Шмидт (Элерс, Пионк) – 27:47 (pp) 3:0 Демело (Элерс, Диллон) – 44:59 4:0 Тоффоли (Монахан) – 48:07 5:0 Тоффоли (Шайфли, Моррисси) – 51:05 (pp) 6:0 Эпплтон (Лаури, Моррисси) – 59:54 (pp)
В Чикаго завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Чикаго Блэкхоукс» крупно уступил «Лос-Анджелес Кингз» (0:5).
НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
0 : 5
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Дюбуа (Спенс, Дано) – 03:10 (pp) 0:2 Лаферрье (Рой, Дюбуа) – 05:33 0:3 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 08:03 0:4 Копитар (Байфилд, Кемпе) – 14:19 0:5 Спенс (Лаферрье, Энглунд) – 22:31
В данный момент Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги возглавляет «Флорида Пантерз» с 94 очками после 67 встреч. В Западной конференции первую строчку турнирной таблицы занимает «Ванкувер Кэнакс», набравший 92 очка за 67 матчей.
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