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Оши — о переходе в «Вашингтон» в 2015-м: в тот момент меня едва не обменяли в «Питтсбург»

Оши — о переходе в «Вашингтон» в 2015-м: в тот момент меня едва не обменяли в «Питтсбург»
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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши рассказал о том, что в 2015 году, примерно за неделю до того, как он перешёл в стан «столичных» из «Сент-Луис Блюз», его едва не обменяли в «Питтсбург Пингвинз».

«Мне сказали, что в тот момент работали над сделкой с «Питтсбургом» и она была практически решённым делом. Я не знаю, просто этого не произошло», — приводит слова Оши RMNB.

Отметим, что в ближайшей игре «Вашингтона» с «Ванкувер Кэнакс», которая состоится в ночь с 16 на 17 марта, Оши проведёт свой 1000-й матч в НХЛ.

В текущем регулярном чемпионате на счету 37-летнего американца 19 (11+8) очков в 41 матче за «Кэпиталз».

Напомним, в 2018 году вместе с «Вашингтоном» Оши стал обладателем Кубка Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
15 марта 2024, пятница. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Оши – 34:20 (pp)     1:1 Бьёркстранд (Гурд, Ямамото) – 43:32 (pp)     1:2 Макмайкл – 51:36    
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