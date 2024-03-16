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Кочетков вошёл в топ-5 претендентов на приз лучшему новичку НХЛ по версии The Athletic

Кочетков вошёл в топ-5 претендентов на приз лучшему новичку НХЛ по версии The Athletic
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Журналисты Скотт Уилер и Харман Дайал в статье на сайте The Athletic представили топ-5 претендентов на «Колдер Трофи» — приз лучшему новичку сезона в НХЛ.

Пятую строчку занял российский голкипер «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков. Лидером рейтинга стал канадский форвард «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард.

Полностью топ-5 рейтинга выглядит так:

1. Коннор Бедард, нападающий («Чикаго Блэкхоукс»).
2. Брок Фэйбер, защитник («Миннесота Уайлд»).
3. Марко Росси, нападающий («Миннесота Уайлд»).
4. Люк Хьюз, защитник («Нью-Джерси Дэвилз»).
5. Пётр Кочетков, вратарь («Каролина Харрикейнз»).

Ранее пресс-служба НХЛ провела опрос среди журналистов и авторов, попросив их определить фаворитов в борьбе за приз лучшему новичку сезона – «Колдер Трофи». В данном рейтинге Кочетков занял третье место.

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