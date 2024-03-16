Расписание игрового дня плей-офф КХЛ 16 марта

Сегодня, 16 марта, в Континентальной хоккейной лиге пройдут первые встречи 1/4 финала Кубка Гагарина — 2024.
Игровой день откроется матчем в Омске, где местный «Авангард» примет ярославский «Локомотив». Стартовое вбрасывание состоится в 13:30 мск.
В Москве «Динамо» встретится с челябинским «Трактором». Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 17:00 мск.
Напомним, следующие матчи в данных сериях будут сыграны 18, 20, 22 и, при необходимости 24, 26 и 28 марта.
В первом раунде плей-офф КХЛ «Авангард» был сильнее «Лады», а «Локомотив» сломил сопротивление ЦСКА. Серии завершились с одинаковым счётом 4-1. Московское «Динамо» на старте Кубка Гагарина победило минских одноклубников (4-2), «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» (4-2).
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